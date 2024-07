Nuevo León deja atrás la sequía, afirma Samuel García

El Gobernador Samuel García, señaló que tras alcanzar los máximos niveles de las tres presas en los últimos años, Nuevo León dejó atrás la sequía al lograr la suficiencia hídrica.

Acompañado del director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán; y deldirector de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos; el Mandatario neolonés dijo que de esta manera el estado alcanzó el superávit hídrico que no se tenía en los últimos años.



“Hoy Nuevo León está con suficiencia hídrica, Nuevo León deja atrás la sequía, Nuevo León tiene sus presas llenas, Nuevo León tiene en toda la ciudad metropolitana agua y el día de hoy anunciamos que el agua ya es potable, ya se puede consumir”, manifestó el Gobernador.



“Después de siete años tan malos en lluvias, hoy tenemos ya las presas llenas”, insistió.



García Sepúlveda señaló que más del 95 por ciento de los tanques están en números negros; incluyendo García y Santa Catarina, donde se están distribuyendo 17 mil 500 litros de agua por segundo.



“Vamos a tener la distribución completa con máximo 16 mil (litros por segundo) porque tenemos que cuidar el agua siempre para tener agua siempre, y por eso la instrucción Agua y Drenaje es en cuanto se atempere el consumo humano tenemos que regresar a 16 mil litros, no más de 16 mil litros este verano, todo Nuevo León a cuidar el agua”, reiteró.



Los niveles de las presas se encuentran de la siguiente manera: Cerro Prieto al 91 por ciento de llenado; La Boca al 97 por ciento; El Cuchillo en un 83 por ciento.



Cabe destacar que en el caso de los desfogues de la presa El Cuchillo probablemente para agosto llenen la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas, este año se determine por la CONAGUA que no haya trasvase de agua porque esta presa se encuentra llena.



Por lo que toca a la presa Libertad, el Gobernador expresó que se dará celeridad a los trabajos del dique y la cortina para la próxima visita del Presidente López Obrador prevista para la primera semana del mes de agosto.



En el caso del agua para el consumo humano, el Gobernador dijo que ya alcanzó los niveles que demanda la norma para considerarse potable.



Sin embargo, dijo que deberá contar con la supervisión de los padres de familia para que en caso de que salga turbia reportarla de inmediato a AyD.

