Nuevo León incorpora 100 nuevas unidades de transporte público

El mandatario estatal señaló que la renovación y ampliación de la flota de transporte forma parte de un proceso de transformación de la movilidad en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León incorporó este viernes 100 nuevas unidades de transporte urbano que serán distribuidas en rutas metropolitanas y municipios periféricos, como parte de la estrategia estatal para ampliar la cobertura, mejorar la frecuencia del servicio y fortalecer la infraestructura de movilidad en la entidad.

La entrega fue encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quienes destacaron que las nuevas unidades beneficiarán a miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte público en la zona metropolitana de Monterrey y municipios conurbados.

Nuevo León suma 100 unidades a su sistema de transporte público

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que la renovación y ampliación de la flota de transporte forma parte de un proceso de transformación de la movilidad en Nuevo León, destacando que durante la actual administración se han incorporado más de 4 mil nuevos camiones al sistema de transporte público.

García Sepúlveda aseguró que el porcentaje de usuarios que utilizan el transporte público ha registrado un incremento importante en los últimos años, pasando de niveles inferiores al 20 por ciento a aproximadamente el 35 por ciento de los desplazamientos diarios, con la meta de alcanzar el 40 por ciento.

Asimismo, resaltó los proyectos ferroviarios que actualmente desarrolla el estado, entre ellos la ampliación de la red del Metro y la construcción del sistema de monorriel, que en conjunto sumarán más de 35 kilómetros de infraestructura para fortalecer la conectividad en el área metropolitana.

Destacan resultados operativos durante la Copa Mundial 2026

El gobernador también reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, al señalar que el sistema de transporte respondió de manera satisfactoria durante la realización de la Copa Mundial 2026 en Nuevo León.

De acuerdo con el mandatario, miles de visitantes y aficionados utilizaron las unidades de transporte público durante el evento internacional, manteniendo niveles elevados de frecuencia y operación sin incidentes mayores.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que la administración estatal mantiene la mayor inversión en infraestructura y movilidad pública registrada en la historia de Nuevo León, con proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población.

La funcionaria señaló que las nuevas unidades fueron diseñadas bajo criterios de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, al contar con aire acondicionado, conexión Wi-Fi, cámaras de videovigilancia enlazadas al C5 y espacios adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Además, resaltó que la estrategia de movilidad estatal busca no sólo atender la demanda actual de transporte, sino también desarrollar un sistema con visión de largo plazo que permita responder al crecimiento urbano de la entidad.

Las unidades operarán en cuatro grandes cuencas metropolitanas

Las 100 nuevas unidades serán incorporadas a cuatro corredores de movilidad que conectan municipios metropolitanos y periféricos:

Guadalupe – Juárez – Cadereyta Jiménez.

San Nicolás de los Garza – Apodaca – Pesquería – Ciénega de Flores – General Zuazua.

Mina – Hidalgo – Abasolo – El Carmen – Salinas Victoria – General Escobedo.

Monterrey – García – San Pedro Garza García – Santa Catarina – zona sur y centro de Monterrey.

Al evento asistieron además autoridades estatales y municipales, representantes del sector transportista y mandos de seguridad, quienes participaron en la presentación de las nuevas unidades que serán incorporadas gradualmente al sistema de movilidad estatal.