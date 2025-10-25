Nuevo León instala módulo de vacunación drive-thru en Monterrey

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-26, la Secretaría de Salud de Nuevo León, instaló este sábado un módulo de vacunación drive-thru para atender los principales padecimientos de temporada.

Durante el banderazo para esta campaña estuvo presente la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, quien detalló que se aplicarán vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo.

El módulo está ubicado en las oficinas de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, con sede en la avenida Chapultepec 1836, en la colonia Jardín Español; además, el horario de operación será de 08:00 a 14:00 horas de este sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Aunado a esto, la funcionaria agregó que en este mismo módulo se estarán completando esquemas de vacunación, por lo que se invita a la población que aún no lo tenga completo para que acuda con su cartilla de vacunación.

“Invitamos a que se vacunen contra Influenza, COVID y Neumococo y que nos traigan las cartillas de vacunación de las y los niños porque estamos reforzando también Sarampión, Tosferina y todo el esquema completo que deben de aplicarse niños, mujeres embarazadas, adultos, adultos mayores, y pues tratar de protegernos y cuidarnos esta temporada de otoño-invierno.”

Aunque esta campaña es general, está principalmente dirigida a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores de 60 años, niños de seis mese a 5 años, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad.

En caso de que no tengas oportunidad para acudir a este módulo, estas mismas vacunas y otras más ya están disponibles en unidades del IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena y son totalmente gratuitas.

