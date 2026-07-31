Fracasa Aldo Fasci registrarse como aspirante ciudadano en NL

Aldo Fasci no logró registrarse este viernes ante el PAN como aspirante ciudadano a gubernatura de Nuevo León y alcaldía de Monterrey

El exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, no logró concretar este viernes su registro como aspirante ciudadano a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura del estado y la alcaldía de Monterrey.

Al acudir a la ventanilla de registro del partido, Fasci aseguró que su solicitud no fue recibida, debido a que le informaron que el trámite debía realizarse ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

"No me pueden registrar, que porque tengo que ir al Comité Nacional A mí no me pasa nada, no tengo nada que perder. Yo no soy el que pierde, pero vamos a intentarlo; voy a mandarlo por correo certificado hoy mismo y ya veremos", expresó.

Fasci señaló que la negativa podría deberse a un malentendido, pues previamente, dijo, sostuvo comunicación con el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores.

El aspirante reiteró que su intención es competir tanto por la gubernatura de Nuevo León como por la alcaldía de Monterrey y sostuvo que su participación es como ciudadano, al no militar en ningún partido político.

"Esta convocatoria es para ciudadanos. Yo no pertenezco a ningún partido; las veces que he sido candidato ha sido como ciudadano y así está registrado. Yo sé que siempre he sido muy polémico, pero hay dos cosas que siempre salen a la luz, que es la verdad. Lo que necesitamos es unión, no división", manifestó.

Fasci indicó que esperará la respuesta de la dirigencia nacional y confió en que su registro pueda ser validado.

"Tengo que creer en una buena fe, en una convocatoria nacional y esperar".

Finalmente, aseguró que, en caso de que su registro no prospere, cuenta con una alternativa.