'Nuevo León, vamos en tiempo y forma': Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García inició este miércoles la promoción de su cuarto informe de gobierno asegurando que los grandes proyectos de su administración se están cumpliendo "en tiempo y forma".

En un claro desafío a las críticas, el mandatario estatal indicó que los proyectos terminaran en las fechas señaladas.

"Quizá te han dicho que no vamos a terminar lo que empezamos. Nuevo León, quiero decirte que vamos en tiempo y en forma".

García Sepúlveda destacó que su gestión ha realizado más en cuatro años que otros gobiernos en cuatro décadas, atribuyendo el éxito a una administración "incorruptible".

Entre los logros de su administración el mandatario estatal resaltó que la crisis de agua está resuelta.

"En tiempo y forma resolvimos la crisis del agua. Hoy nuestras presas están llenas", afirmó.

También subrayó el equipamiento y fortalecimiento de Fuerza Civil.

"Reforzamos a la Nueva Fuerza Civil para que sea la mejor policía de México", mencionó García, destacando la adquisición de vehículos Black Mambas y el helicóptero Black Hawk, así como nuevos destacamentos.

En materia de transporte, el gobernador señaló una reestructuración masiva.

"En tiempo y forma entregamos 4,000 camiones nuevos y las nuevas líneas del Metro también van en tiempo y forma".

El mensaje del gobernador concluyó con una reafirmación de su compromiso con la ciudadanía.

"Sí, Nuevo León, vamos en tiempo y en forma", preparando el escenario para la presentación oficial de su informe.

