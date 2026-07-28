Ven riesgo en el Cuchillo; urgen a no tomar el agua

Se cuestionó que involucrar a Nuevo León en un convenio de envío de agua hacia Estados Unidos puede terminar por afectar el abastecimiento de la población

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Ante la tendencia a la baja en las lluvias para los próximos tres meses y la vigencia del compromiso de traspaso de agua de Nuevo León hacia Tamaulipas y Estados Unidos, diputados locales y federales hicieron un llamado enérgico a que se frene la cesión de recursos hídricos establecidos en los convenios.

Javier Caballero, diputado local del PRI, señaló que para evitar una nueva crisis en la entidad es fundamental que no se disponga del agua de la entidad.

“Esta el foco de que se pueda disponer del agua en caso de que se requiera Estados Unidos”, afirmó. “El llamado no es solamente Agua y Drenaje, también es a Conagua, al Gobernador, (Samuel García) y las instituciones para que no tomen el agua de El Cuchillo. El agua de El Cuchillo se destina para consumo humano y que en esas prioridades sepan administrar y no nos metan a Nuevo León, que no nos corresponde”.

El legislador cuestionó que involucrar a Nuevo León en un convenio de envío de agua hacia Estados Unidos puede terminar por afectar el abastecimiento de la población.

“Hoy desafortunadamente en ese convenio (Estados Unidos y México) ya nos metieron y en todas las cosas que se visualizan claro que hay un riesgo de que se esté tomando agua de El Cuchillo y claro que hay un riesgo de que tengamos periodos de crisis hídrica como ya la tuvimos hace tres años”, indicó Caballero.

El Horizonte publicó hoy que El Cuchillo, principal fuente de abastecimiento de agua para la urbe regia, carga sobre su espalda una presión que crece cada vez más.

La razón, es que este embalse saldría el pago anual de agua a Tamaulipas, que se acerca cada vez más y el cual, de realizarse, en números actuales, equivaldría a extraer el volumen de seis presas La Boca.

Por si fuera poco, esta presa también podría ser utilizada para saldar el adeudo hídrico que tiene México con Estados Unidos.

Aunque dijo no pertenecer a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Iraís Reyes, diputada federal de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado a aplicar la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual prioriza el consumo humano.

“En esa reforma se privilegia el consumo humano respecto a cualquier interés empresarial y ese es el llamado que hacemos que se cumpla la ley que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión que se privilegie el consumo humano”, expuso.

Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de MC, coincidió en la urgencia de blindar el recurso para la ciudadanía.