Nuevo Parque del Agua vive noche de cumbia y regional mexicano

La programación forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León, encabezada por Melissa Segura Guerrero

La agenda cultural que acompaña la celebración del Mundial de Fútbol en Nuevo León continúa sumando actividades para residentes y visitantes, consolidando al Nuevo Parque del Agua como uno de los principales espacios donde el arte y las tradiciones complementan el ambiente deportivo.

Con una programación diaria que incluye música, teatro, ópera, danza y distintas expresiones artísticas, este recinto se ha convertido en un punto de encuentro para familias locales, turistas nacionales y visitantes extranjeros que buscan disfrutar de una oferta cultural gratuita e incluyente.

La cumbia regiomontana fue protagonista de la jornada

Como parte de las actividades, el Pabellón del Nuevo Parque del Agua recibió la presentación de KUMBÉ, Fugite, un espectáculo multidisciplinario inspirado en la cumbia regiomontana que combina música, danza y narrativa escénica para rendir homenaje a una de las expresiones culturales con mayor arraigo en Nuevo León.

La propuesta artística logró una respuesta positiva del público, que participó activamente durante la función y acompañó cada presentación en un ambiente de convivencia familiar y celebración de las tradiciones populares.

La jornada concluyó con la actuación de Gallo Armado, proyecto emergente del regional mexicano que incorpora corridos tumbados y sonidos contemporáneos, conectando especialmente con el público joven sin perder la esencia del género.

La presentación reunió a decenas de asistentes que disfrutaron del espectáculo y reafirmó el papel de la música como una de las principales expresiones para fortalecer la identidad cultural de la entidad.

Arte y deporte comparten escenario en Nuevo León

La programación forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León, encabezada por Melissa Segura Guerrero, con el objetivo de acercar el patrimonio artístico y cultural del estado a nuevas generaciones y visitantes.

Con estas actividades, el Nuevo Parque del Agua continúa consolidándose como un espacio donde el deporte, la cultura y las tradiciones convergen para proyectar la riqueza cultural de Nuevo León durante la celebración mundialista.