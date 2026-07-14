Abren nuevo tramo de la carretera a Colombia en Escobedo

El municipio habilitó un nuevo tramo de la carretera a Colombia como parte de las obras del Distribuidor Vial Triángulo Norte

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Como parte del avance de los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte, el Gobierno de Escobedo puso en operación un tramo de la carretera a Colombia que comprende tres carriles en sentido de sur a norte.

La apertura comenzó la mañana de este martes y forma parte de una nueva etapa del proyecto de infraestructura que busca agilizar la circulación en este importante corredor vial.

Con esta modificación también será retirado el contraflujo que operaba en ese sentido, lo que permitirá ampliar un carril adicional en el cuerpo poniente de la vialidad.

Aplican adecuaciones viales por avance de la obra

El municipio informó que, debido a los trabajos que se realizarán sobre uno de los carriles de la carretera a Monclova, se implementarán adecuaciones temporales en el cruce con San José de Los Sauces.

Durante esta etapa únicamente se permitirá el acceso al tránsito local en ese punto, por lo que los automovilistas deberán considerar rutas alternas.

Las autoridades indicaron que quienes se dirijan hacia el Libramiento deberán incorporarse a la avenida San José de Los Sauces, llegar a la carretera a Colombia, girar a la derecha y continuar su recorrido por esa vía.

Distribuidor Vial Triángulo Norte busca mejorar la movilidad

Las modificaciones corresponden a una fase más de construcción del Distribuidor Vial Triángulo Norte, obra impulsada por el Gobierno de Escobedo para optimizar la movilidad de miles de automovilistas que diariamente circulan por la zona.

El proyecto contempla diversas adecuaciones viales para mejorar la conectividad entre las principales carreteras del norte del área metropolitana de Monterrey y reducir los tiempos de traslado.

Habrá apoyo vial y nueva semaforización

Mientras continúan las obras, elementos de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo permanecerán en el sitio para orientar a los automovilistas y facilitar la circulación.

Asimismo, el municipio instalará un nuevo sistema de semaforización y señalización con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la operación del tránsito durante esta etapa de los trabajos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad en las zonas de obra y planear sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos mientras concluye la construcción del distribuidor vial.

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