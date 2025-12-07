Podcast
Nuevo León

OCDE resalta plataforma 'NLínea' como caso de éxito internacional

La titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Mariela Saldívar resaltó los beneficios de dicho sistema, incluida la reducción de tiempo para trámites

  • 07
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León fue reconocido como uno de los cinco casos internacionales de éxito en digitalización de trámites.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estos avances se lograron a través de NLínea, la plataforma estatal lanzada durante la administración del gobernador Samuel García.

Destaca Gobierno de Nuevo León en digitalización de trámites.png

Nuevo León presentó su experiencia durante el Webinar internacional “Experiencias Internacionales: Simplificación y Digitalización de Licencias y Permisos – Ventanillas Digitales”, donde más de 200 expertos y delgados asistieron.

Destaca Gobierno de Nuevo León en digitalización de trámites.png

La titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Mariela Saldívar, fue la encargada de la exposición junto a representantes de países como Suiza, Italia y Lituania.

Destaca Gobierno de Nuevo León en digitalización de trámites.png

En su discurso, destacó que la plataforma "NLínea" demostró una adopción acelerada por parte de la ciudadanía al registrar más de 3 millones de consultas al catálogo de trámites y servicios y 13,000 usuarios registrados en la plataforma.

Destaca Gobierno de Nuevo León en digitalización de trámites.png

Además, mostró en tiempo real las funcionalidades de la plataforma, como la validación de identidad, enrolamiento de personas físicas y morales, reducción de tiempos, entre más facultades.

Por su parte, el Coordinador del Programa de Mejora Regulatoria para América Latina de la OCDE, Manuel Flores, subrayó la relevancia de estos espacios de intercambio internacional.

“En la OCDE, nuestra labor es el intercambio de experiencias. Este webinario es el corazón de lo que hacemos: reunir a expertos, funcionarios y gobiernos que han logrado avances, para contrastar ideas y construir soluciones colectivas”, señaló.


