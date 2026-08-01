Ofrece Guadalupe activaciones acuáticas en Unidades Deportivas

Jesús Zavala, coordinador de Deportes de Guadalupe, invitó a la población a sumarse a estas actividades que combinan el ejercicio físico con el trabajo acuático

Con el firme objetivo de fomentar el deporte y el bienestar entre los ciudadanos, el Gobierno de Guadalupe, a través de la Secretaría de Deporte, sumó a sus cuatro Unidades Deportivas a la activación acuática, impartiendo clases de aquaerobics dirigidas a adultos durante esta temporada de verano.

Jesús Zavala, coordinador de Deportes de Guadalupe, invitó a la población a sumarse a estas actividades que combinan el ejercicio físico con los beneficios del trabajo en agua.