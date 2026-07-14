Ofrece UANL curso veraniego para aprender inglés

A diferencia de los tradicionales cursos de verano enfocados en actividades recreativas o deportivas, esta iniciativa apuesta por una formación académica

La Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la Universidad Autónoma de Nuevo León impulsa este verano una alternativa académica para niñas, niños y adolescentes con el English Immersion Summer Program, un curso diseñado para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés mediante un modelo de inmersión lingüística.

Dirigido a menores de entre 7 y 14 años, el programa busca aprovechar el periodo vacacional para desarrollar competencias comunicativas en un entorno donde el inglés es el idioma principal durante las actividades, favoreciendo la interacción, la colaboración y el aprendizaje de forma natural.

A diferencia de los tradicionales cursos de verano enfocados en actividades recreativas o deportivas, esta iniciativa apuesta por una formación académica que combina dinámicas lúdicas con estrategias pedagógicas para que los participantes adquieran mayor fluidez y confianza al comunicarse en una segunda lengua.

La coordinadora del Centro de Idiomas, División Infantil, Erika Montoya Farías, destacó que una de las principales diferencias del programa es que los estudiantes utilizan el inglés de manera constante durante toda la jornada.

“Desde las preguntas que elaboran ellos, entre ellos mismos su colaboración lo hacen en inglés. Entonces esa es nuestra diferenciación de los demás cursos de verano. Sí vamos a tener actividades, a lo mejor no al aire libre, porque si eso lo tenemos cuidado. Nuestra oferta no es deportiva, nuestra oferta es hacia el lado académico”, detalló Montoya Farías.

Además, señaló que este modelo también fomenta el aprendizaje colaborativo, ya que los alumnos con mayor dominio del idioma motivan a quienes apenas comienzan, creando un ambiente en el que el miedo a equivocarse disminuye y la comunicación fluye de manera espontánea.

Actualmente, la División Infantil del Centro de Idiomas cuenta con una matrícula de 911 estudiantes y forma parte de la estrategia de la Facultad de Filosofía y Letras para impulsar el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas.

Además del programa infantil, el Centro de Idiomas ofrece cursos para adultos en nueve lenguas, entre ellas alemán, francés, chino mandarín, portugués, coreano e italiano.

El English Immersion Summer Program se desarrolla del 6 al 24 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 12:30 horas, con un costo de 3 mil 800 pesos por las tres semanas. El curso se realiza en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía y Letras e incluye servicio permanente de enfermería, con el objetivo de brindar un entorno seguro para los participantes.