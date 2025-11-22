Cerrar X
Oso merodea calles de Campestre Mederos en Monterrey

Un oso fue captado en Campestre Mederos, Monterrey, hurgando en un contenedor de basura durante la noche del viernes, sorprendiendo a vecinos de la zona

  • 22
  • Noviembre
    2025

Vecinos del municipio de Monterret captaron como un oso se encontraba merodeando durante la noche de este viernes, por las calles de la colonia Campestre Mederos.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 22:13, cuando habitantes lograron captar como el ejemplar se introducía a un contenedor de basura, aparentemente en busca de comida.

Avistamiento oso Monterrey

Una unidad de Protección Civil Nuevo León arribó hasta el cruce de las calles Capitán Montemayor y Cerro de la Silla para aplicar las medidas preventivas y ahuyentarlo de la zona hacia el territorio de la Sierra.

Avistamiento oso Monterrey

Vecinos informaron que no es la primera vez que esto sucede, por lo que han normalizado el verlo durante la jornada nocturna antes de la medianoche. 

Es por ello que personal de Protección Civil del Estado instó a los ciudadanos a canalizar el hecho a Parques y Vida Silvestre, para que realicen las labores correspondientes.


