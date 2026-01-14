Bajan a oso de árbol tras operativo en Cd Satélite

Habitantes de la colonia Ciudad Satélite, al sur de Monterrey, vivieron una mañana de asombro tras el avistamiento de un oso negro que deambuló por las calles del sector hasta refugiarse en un parque público.

El reporte, que movilizó a diversas corporaciones, concluyó con la captura exitosa del ejemplar tras casi tres horas de maniobras.

De acuerdo con los primeros reportes, el oso descendió de la sierra durante la madrugada. Tras recorrer varias arterias, el ejemplar llegó a la plaza Villa Mil, donde finalmente trepó a la copa de un árbol para resguardarse.

La corporación estatal de Protección Civil informó que el reporte oficial fue recibido a las 09:18 horas.

Al arribar, los elementos confirmaron que se trataba de un ejemplar adulto joven que no portaba collar ni arete de identificación, lo que indica que no había tenido contacto previo con las autoridades de Parques y Vida Silvestre del Estado.

Las maniobras de rescate

Debido a que el animal permanecía a gran altura, los especialistas señalaron que su integridad corría peligro.

Inicialmente, las autoridades optaron por establecer un perímetro de seguridad para permitir que el oso descendiera por su cuenta; sin embargo, ante la falta de movimiento, personal experto procedió con el protocolo de captura.

Expertos dispararon un dardo tranquilizante para inmovilizar al animal.

Ante el riesgo de una caída libre desde las ramas altas, el personal instaló equipo especializado para amortiguar el impacto y el área fue restringida al público.

Una vez que el sedante hizo efecto, el oso cayó sobre la protección instalada, permitiendo que los rescatistas lo aseguraran sin que sufriera lesiones.

Luego de casi tres horas de trabajo coordinado entre rescatistas y expertos en fauna estatal, el oso fue trasladado para su revisión.





