Nuevo León

Paga Gobierno del Estado el 'Bono del Servidor Público'

Alrededor de 12,370 personas recibieron el beneficio, incluido el sector sindicalizado, quien recibió alrededor de 52 millones de pesos para 6,000 trabajadores

  • 14
  • Noviembre
    2025

Más de 12,000 servidores públicos recibieron este viernes el bono al servidor público por parte del Gobierno del Estado, lo que representa una erogación de 198 millones 967,000 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado informó que 127 millones fueron pagados a 7,528 elementos policiacos y mandos superiores.

Mientras que, 52 millones 614,000 pesos correspondió a 3,006 trabajadores sindicalizados; 18,902,000 pesos para 1,811 personas no sindicalizadas.

Además, las 34 personas contratadas por honorarios recibieron un total de 400 mil pesos por concepto del Bono al Servidor Público.


