Nuevo León

Paga Nuevo León $1,978 millones de pesos para el Magisterio

Esta cifra se divide entre pago de la segunda quincena de octubre, bonos de antigüedad y de apoyo a la economía familiar

  • 30
  • Octubre
    2025

El gobierno de Nuevo León realizó este jueves un pago de $1,978 millones de pesos para el Magisterio del estado, presupuesto correspondiente a varios rubros.

Desglosando este número, $425 millones de pesos fueron depositados a más de 26,980 profesores  de todo el estado, esto por concepto de la segunda quincena de octubre.

De igual, manera, se abonaron $280 millones para cubrir la compensación provisional compactable, a la cual tienen derecho más de 16,504 educadores.

Finalmente, con bono de Apoyo a la Economía Familiar, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado otorgaron $26 millones de pesos para 21,408 maestros y para los 4,707 docentes con beneficio de bono por antigüedad, se depositaron $1,247 millones de pesos.


