Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial
Información preliminar afirmó que se reportan personas lesionadas por este incidente, registrado en límites de Escobedo y García
- 23
-
Noviembre
2025
Protección Civil Nuevo León informó que una unidad perteneciente a Fuerza Civil sufrió una volcadura sobre Anillo Vial Metropolitano, a la altura del kilómetro 35, en los límites de los municipios de General Escobedo y García.
En el lugar se encuentra personal de la corporación, así como personal de CRUM Nuevo León para atender la emergencia.
Información preliminar afirmó que se reportan personas lesionadas.
Información en desarrollo...
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas