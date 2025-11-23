Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial

Protección Civil Nuevo León informó que una unidad perteneciente a Fuerza Civil sufrió una volcadura sobre Anillo Vial Metropolitano, a la altura del kilómetro 35, en los límites de los municipios de General Escobedo y García.

En el lugar se encuentra personal de la corporación, así como personal de CRUM Nuevo León para atender la emergencia.

Información preliminar afirmó que se reportan personas lesionadas.

Información en desarrollo...

