Nuevo León

Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial

Información preliminar afirmó que se reportan personas lesionadas por este incidente, registrado en límites de Escobedo y García

Protección Civil Nuevo León informó que una unidad perteneciente a Fuerza Civil sufrió una volcadura sobre Anillo Vial Metropolitano, a la altura del kilómetro 35, en los límites de los municipios de General Escobedo y García.

En el lugar se encuentra personal de la corporación, así como personal de CRUM Nuevo León para atender la emergencia.

Información preliminar afirmó que se reportan personas lesionadas.

Información en desarrollo...


