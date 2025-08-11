Cerrar X
Nuevo León

Patrulla de Fuerza Civil arrolla y mata a ciclista

Un ciclista de 65 años murió tras ser embestido por una patrulla que huyó; el conductor, un policía estatal, escapó del lugar a pie

  • 11
  • Agosto
    2025

Un ciclista de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollado por una patrulla de Fuerza Civil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey. Tras el impacto, el policía que conducía la unidad abandonó el lugar sin esperar la llegada de las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, a la altura del cruce con la avenida Guerrero, en dirección de poniente a oriente. De acuerdo con reportes preliminares, la patrulla con número económico FC0538A1 embistió al ciclista para después colisionar contra una grúa que se encontraba en la vía.

Testigos narraron que, luego del accidente, el conductor de la patrulla descendió para inspeccionar la escena y posteriormente escapó a pie con rumbo a la colonia Del Prado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar auxilio, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima, de aproximadamente 65 años, era de complexión delgada, tez amarilla, cabello entrecano lacio y ojos color café.

Elementos de la Policía de Monterrey y del área pericial se encargaron de las diligencias en el sitio, mientras que compañeros de la corporación estatal arribaron posteriormente. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense al Hospital Universitario para la autopsia de ley.


