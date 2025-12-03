Pedro Oziel Macías, el vecino de 'perfil bajo' en Pesquería 

La tragedia, que hasta el momento ha cobrado la vida de cuatro víctimas, incluido el propio Macías, ha revelado distintas versiones sobre su interacción con la comunidad.

Si bien la venta de pirotecnia se rumoraba "de voz en voz" en la colonia, pocos vecinos aseguraron conocer a ciencia cierta la actividad que se desarrollaba en el interior.

En entrevista con El Horizonte, Eduardo Piña, dueño de una casa en la misma calle, aseguró no conocer a Macías, señalando que solo notó su llegada por la instalación de un nuevo portón.

"Yo no lo sabía, no tenía la menor idea. Yo vi que un día vinieron, arreglaron el portón muy bonito y es todo lo que sabía", comentó Piña.

No obstante, Piña reconoció que muchos otros vecinos sí lo conocían e incluso se hablaba de la pirotecnia que almacenaba y que eventualmente originó la explosión.

"Parece que hay gente que sí sabía, pero yo de manera personal no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía que había ahí algo peligroso", señaló.

Hasta el momento, se ha confirmado que Pedro Oziel Macías era padre de Ingrid Dannai, de 15 años, y tío de Dayra Jimena, también de 15 años, ambas menores que fallecieron a causa de la explosión y fueron atendidas en la Clínica 67 del IMSS.

Por su parte, Maite Rangel, quien vivía en la casa contigua a la de Macías, afirmó que su trato con el ahora occiso era de saludos de manera casual. Rangel enfatizó que, por el carácter de su trabajo relacionado con la seguridad, de haber sabido del almacenamiento de pirotecnia, lo habría reportado de inmediato.

"Nosotros decimos, los conocemos de vista, saludábamos. Buenos días, buenas noches. Yo tengo tres meses que cambié de trabajo. Entonces yo siempre andaba de tarde; a veces ya no veía a nadie... Si lo hubiera sabido, pues claro que inmediatamente hubiéramos hecho alguna denuncia", añadió Rangel.

