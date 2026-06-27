La ausencia de João Pedro llega en un momento clave para Atlético de San Luis, que comenzará el Apertura 2026 bajo la dirección de Diego Mejía

Inicio / Deportes / João Pedro sufre rotura de ligamento y se pierde el Apertura 2026

Atlético de San Luis recibió un duro golpe antes del arranque del Apertura 2026, luego de confirmar que João Pedro sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo obligará a pasar por cirugía y lo dejará fuera de actividad durante gran parte del torneo.

La baja del delantero brasileño naturalizado italiano representa una ausencia sensible para el conjunto potosino, ya que se trata de su principal referente ofensivo y del bicampeón de goleo de la Liga MX.

El club informó que João Pedro será sometido a una cirugía para reparar la lesión, aunque el tiempo estimado de recuperación dependerá de la evolución del futbolista durante el proceso médico y de rehabilitación.

“João Pedro será intervenido quirúrgicamente y el estado estimado de su recuperación se encuentra reservado a su evolución”, informó el equipo.

La lesión ocurrió durante un partido de pretemporada, en el que el atacante tuvo que abandonar el campo sin poder apoyar la pierna derecha, situación que de inmediato encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico y médico del club.

San Luis pierde a su principal referente ofensivo

La ausencia de João Pedro llega en un momento clave para Atlético de San Luis, que comenzará el Apertura 2026 el próximo 16 de julio bajo la dirección de Diego Mejía.

El nuevo entrenador tendrá su primera experiencia en la Liga MX después de dirigir al Atlético Ottawa de la Canadian Premier League, equipo con el que consiguió un título y el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

La baja del delantero resulta todavía más delicada para un equipo con presupuesto limitado dentro del futbol mexicano, pues João Pedro había sostenido gran parte de la producción ofensiva del plantel desde su llegada.

Atlético de San Luis dedicó un mensaje de apoyo al atacante, recordando el impacto que tuvo en los últimos torneos como uno de los delanteros más efectivos de la liga.

“Juntos celebramos tu bicampeonato de goleo y juntos estaremos durante este nuevo proceso en tu carrera, apoyándote en cada paso de tu recuperación”, publicó el conjunto potosino.

El club también resaltó la fortaleza y el carácter del futbolista, confiando en que podrá regresar al campo una vez que complete su rehabilitación.

“Sabemos de la fortaleza y el carácter que te han traído hasta aquí, y estamos seguros de que volverás más fuerte. Esperaremos con ansias el día en que volvamos a gritar un gol tuyo con la playera potosina”, agregó el comunicado.

Números que explican el impacto de su ausencia

Desde su llegada a San Luis, João Pedro ha disputado 36 partidos y ha convertido 28 goles, cifras que lo consolidaron como el líder ofensivo del equipo y uno de los atacantes más determinantes del campeonato mexicano.

El delantero también venía de ser dos veces campeón goleador en la liga local, por lo que su ausencia obligará al club a replantear su estructura ofensiva para el Apertura 2026, así como sus planes para competencias internacionales.

Para cubrir parte del vacío que deja João Pedro, Atlético de San Luis incorporó al español Rafael Llorente, atacante de 23 años procedente de la filial del Atlético de Madrid.

El reto para el conjunto potosino será encontrar rápidamente soluciones en ofensiva, mientras su máximo goleador inicia un proceso de recuperación que podría extenderse por varios meses.