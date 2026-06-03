Pegan lluvias en NL: Arrastra corriente a vehículo

Derivado de las intensas precipitaciones pluviales registradas en distintas zonas de la entidad, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo permanente de prevención, vigilancia y seguridad en las principales avenidas y carreteras del estado.

Las centrales de emergencia estatales se movilizaron de urgencia hacia la zona citrícola tras recibir el reporte de un vehículo que fue arrastrado por la fuerza del agua en el municipio de Allende.

Una unidad de rescate de Protección Civil del Estado acudió de inmediato al sitio, tras confirmarse que la unidad motriz fue arrastrada por la corriente en el cauce del arroyo Mireles.

Las corporaciones de auxilio concentran sus esfuerzos en la realización de recorridos constantes de vigilancia, el monitoreo estrecho de los puntos históricamente catalogados como de alto riesgo por inundaciones y la atención oportuna a los reportes de emergencia emitidos por la ciudadanía.

Debido a que las condiciones de mal tiempo e inestabilidad meteorológica van a continuar durante las próximas horas, las autoridades emitieron un llamado urgente a la población metropolitana y de las zonas rurales para extremar precauciones.

Entre las recomendaciones principales dictadas por Protección Civil destacan no intentar en ninguna circunstancia desafiar o cruzar zonas inundadas, pasos a desnivel, vados o corrientes de agua, ya que la fuerza hidráulica puede arrastrar fácilmente camiones y autos particulares.

Respetar los cierres viales establecidos y las señales de las corporaciones de seguridad y disminuir la velocidad y manejar con extrema precaución ante la falta de visibilidad y las condiciones resbaladizas del pavimento.

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