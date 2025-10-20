Le pegan ‘duro’ al huachicol en NL, Coahuila y Tamaulipas

La guerra contra el huachicol ya está haciendo mella porque en este 2025, este delito se redujo notablemente en el noreste mexicano, en algunos estados en más de 50 por ciento.

Aunque un poco menor, la disminución también se da a nivel federal, tras los golpes contra “huachicoleros” dados por la Secretaría de Seguridad Pública federal, de Omar García Harfuch, dependencia que encabeza esta cruzada.

Expertos en materia de seguridad afirmaron que la disminución obedece a la coordinación más estrecha entre autoridades de todos los niveles, además de que el combate a este delito es fundamental porque así se debilita al crimen organizado que encuentra en esa actividad una fuente de financiamiento ilegal.

De acuerdo con el reporte más actualizado del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), con sede en Puebla, y el cual se basa en datos oficiales de Pemex, en el primer semestre de 2025, en Nuevo León, la ordeña de ductos de gasolina y diésel bajó 32%, pues se registraron 260, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 380.

En tanto, en Tamaulipas, de enero a junio del año pasado, se detectaron 732 “piquetes”, mientras que este año fueron 347, lo que equivale a una reducción del 53%; en Coahuila, el huachicoleo se redujo a la mitad al pasar de 358 tomas en 2024 a 178 en 2025, lo que es una baja del 50 por ciento.

A nivel nacional, también hubo una reducción, pues en el primer semestre del año pasado fueron detectadas 5,757 tomas y para el mismo periodo de este año fueron 4,882, que son 15% menos.

En estos reportes del IGAVIM solo se consideran las tomas clandestinas que la autoridad detecta y luego corrige, pero no así los megadecomisos de “huachicol fiscal” que se han dado en este año y que es el contrabando de combustible que llega desde Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes.

“La comparativa de registros a nivel estatal de tomas clandestinas en ductos de petrolíferos (hidrocarburo) y en los de gas LP identificadas de enero a junio 2025”, señala el organismo en su reporte.

Martín Santos, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, indicó que él personalmente ha visto mayor patrullaje y revisión en zonas de ductos y en lo cual participan autoridades de los tres niveles de manera coordinada.

“A mí me parece que esta reducción ha sido algo fuerte, contundente, y qué bueno que la autoridad federal esté trabajando coordinadamente con el estado para hacer ese tipo de vigilancia a través de las carreteras, que esto conlleva luego después a ver los objetivos, de dónde se ordeñan o dónde se distribuye este tipo de situaciones, este tipo de producto".

“(En la ordeña) tiene que haber un propósito; alguien está usando mal los hidrocarburos y creo que sí debe aplicarse la ley”, señaló.

El pasado 9 de octubre, García Harfuch afirmó que cuando inició este sexenio reforzaron la coordinación de combate a la inseguridad con todos los estados, y que los resultados positivos se empezaron a dar a partir de enero y febrero de este año. La reducción en “huachicoleo” coincide con esta postura, pues fue cuando se empezaron a ver los resultados.

Por fin se revierte

Este delito iba en incremento, pero los datos revelan que por fin se está revirtiendo tanto en el noreste como en el país.

En el caso de Nuevo León, la ordeña iba en ascenso desde el 2020, cuando de 63 casos se pasaron a 103 en 2021; luego, en el 2022, fueron 182 casos y en el 2023, se contabilizaron 238; para el 2024 sumaron 380 y en el 2025, se registraron 260 casos.

Es decir, la cifra sigue siendo mayor a las del 2020, 2021 y 2022, pero menor a la del año pasado.

Esta situación es sintomática en toda la región, aunque en el caso de Tamaulipas y Coahuila sí hubo reducciones mínimas del 2020 al 2021.

En el caso nacional, tanto en el primer semestre del 2024 como este 2025, sí se dio una reducción.

Reducción se nota más en el noreste

Los resultados de los estados del noreste contrastan con la tendencia de otras 10 entidades del país donde las tomas clandestinas aumentaron; estas son Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Michoacán y Campeche.

En el caso donde también bajó, los porcentajes pueden ser más altos, como es la Ciudad de México, que disminuyeron 83% las tomas, pero los números brutos son muy bajos, pues ahí pasaron de seis a una toma.

Lo mismo ocurre en San Luis Potosí, que bajaron 75% las ordeñas, pero los casos variaron de cuatro a uno.

El IGAVIM destacó que la reducción observada en el noreste podría estar relacionada con una mayor vigilancia, coordinación interinstitucional entre el Gobierno federal, estatal y los municipios, además de operativos en zonas de transporte de combustible.

