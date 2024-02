Perrito cae en pozo y moviliza a Protección Civil; logran rescate

Un perro que cayó en un pozo fue el protagonista de un conmovedor rescate a cargo de Protección Civil de Nuevo León, cuyos elementos no dudaron en ponerlo a salvo.

El rescate comenzó a las 09:56 de la mañana de este martes, cuando a la central de radio de Protección Civil de Nuevo León se recibió el reporte del avistamiento de un perro de tamaño pequeño a mediano que se encontraba al fondo de una noria en desuso hídrico.

De acuerdo al reporte el can se encontraba en un pozo de la colonia La Estanzuela al sur de Monterrey, en un predio identificado como Santa Anita, a donde se dieron cita los rescatistas junto con el equipo de Bienestar Animal de Monterrey.

El pozo tenía una boca de aproximadamente un metro de diametro y una profundidad de tres metros con 23 centímetros. Al fondo del pozo se identificaron residuos domésticos como pet, bolsas de plástico y demás microplasticos así como cajas de cartón e incluso contenedores tetrapack.

Ahí se visualizó al can de color beige, de raza pequeña a medianda, macho, sin que su pudiera atisvar su edad debido a que presentaba un cuadro de desnutrición. El perro se encontraba asustado.

Para su rescate, un elemento de Protección Civil del estado descendió al pozo mediante una cuerda con polea, cargó al perro y acto seguido subió con el mismo método.

Luego el can fue entregado a Bienestar Animal de Monterrey, dependencia que realizará su valoración médica, no sin antes proporcionarle hidratación y alimento.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de horas o de días desde que el perro cayó en el pozo, o si fue arrojado intencionalmente.

Mediante un comunicado, Protección Civil de Nuevo León informó lo siguiente:

"Reportan un can el cual se encuentra en un pozo se acude al lugar siendo afirmativo el can se encuentra en un pozo tipo noria con desechos de basura. Se coordina acciones para extraer al can del pozo el cual se entrega a personal de Bienestar Animal de Monterrey para hacer lo correspondiente con el can".

