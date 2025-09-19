Pide Andrés Mijes consulta sobre paridad total

Ante la posibilidad de tener puras candidatas mujeres a la gubernatura 2027, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, comentó que debe ser la ciudadanía quien elija esto y no imponerlo, como pretende el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

En entrevista con el periodista Luis Padua, el edil argumentó que la decisión debe recaer en la ciudadanía y no en un pequeño grupo de personas.

Mijes señaló que obligar a los partidos a postular únicamente a mujeres vulneraría los derechos de quienes aspiran al cargo; en su lugar, propuso que el IEEPC realice una consulta pública para que sean los neoleoneses quienes decidan si desean que haya solo mujeres en la boleta electoral.

“Creo que se vulnerarían los derechos de quienes aspiramos, no es posible que un grupo pueda decidir por toda la ciudadanía… no se me hace justo ni ético el que sean unos cuantos quienes lo decidan“.

“La ciudadanía tiene derechos y creo que no va a ser justo para aquellos que no les llene el ojo la candidata, y creo que las mujeres ya no necesitan de eso; hay mujeres capaces, brillantes en todos los partidos”, afirmó Mijes.

El alcalde recordó que en las últimas dos elecciones ya ha habido candidatas mujeres a la gubernatura en Nuevo León, como Ivonne Álvarez y Clara Luz Flores, lo que, a su juicio, demuestra que no se necesitan acciones afirmativas para que las mujeres compitan por el cargo.

“Respeto las iniciativas de todo mundo, pero creo que ese techo de cristal en Nuevo León, independientemente de que pudiera aplicar o no, aquí en Nuevo León de algo no se pueden quejar: ya hubo oportunidad de que mujeres contiendan por la gubernatura, Ivonne Álvarez”.

Puso como ejemplo a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder por su trayectoria y sin la necesidad de una imposición, de acuerdo con Mijes.

“Pero tenemos como prueba que no se necesitan de acciones afirmativas para que llegara a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, quien llegó por su trayectoria, ganó la elección al interior de su partido que ganó a puros hombres; su principal contendiente fue una mujer y no hubo necesidad de una acción afirmativa”, señaló el edil y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana.

Al ser cuestionado sobre sus propias aspiraciones para el 2027, admitió que “sería un honor”, aunque aseguró que actualmente está enfocado en su labor como alcalde.

“Sería un honor encabezar el gobierno de Nuevo León, pero ahorita estoy enfocado; todo lo que hago es en mi función como alcalde, promovemos mucha inversión, vienen inversiones que no les puedo decir, pero hemos gestionado con mucho tiempo y anticipación, porque queremos que el municipio esté a la vanguardia“.

“Además, esto me apasiona y tengo una trayectoria de la que me puedo preciar, de que conozco la administración pública desde abajo y fui creciendo. He tenido mucha diversidad de puestos, le entiendo muy bien a la obra pública, a revisar cómo se hacen este tipo de proyectos, y eso me da cierta solvencia de poder conocer desde abajo la administración y tener ese ‘feeling’ de saber a dónde llevar al estado”, agregó Mijes.

Durante las últimas semanas, el hecho de que sean solo mujeres candidatas a la gubernatura ha dado de qué hablar, pues el IEEPC pidió al Congreso del Estado revisar el tema y asegurar que se cumpla con los principios de paridad, y, en dado caso de no hacerlo, ellos tomarán cartas en el asunto.

