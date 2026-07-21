Investigan caso Rocky; estado del perro sigue sin confirmarse

El estado de salud de Rocky continúa sin confirmarse, mientras la Fiscalía de Coahuila concentra la información del caso y el alcalde de Saltillo pide sanciones

La situación del perro Rocky, presuntamente arrastrado por una mujer en días recientes en Saltillo, permanece rodeada de incertidumbre. En las últimas horas, la clínica veterinaria donde recibe atención ha mantenido total hermetismo desde que la Fiscalía General del Estado asumió formalmente la investigación.

Durante una visita de representantes de medios de comunicación, el personal médico se limitó a responder que, por tratarse de un caso bajo investigación, no podían proporcionar información sobre el estado de salud del animal, lo que ha generado dudas entre la ciudadanía sobre si continúa con vida.

De acuerdo con lo informado, será la propia Fiscalía de Coahuila la encargada de dar a conocer, mediante un comunicado oficial, los avances del caso y las condiciones en las que se encuentra Rocky. Mientras tanto, el personal de la veterinaria ha evitado emitir cualquier declaración pública para no interferir con las diligencias que realizan las autoridades.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, condenó los hechos y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable del presunto maltrato animal. Además, rechazó las versiones difundidas en redes sociales que lo señalan de proteger a la familia involucrada, al afirmar que no tiene relación con esas personas y que, de comprobarse alguna responsabilidad, deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes.