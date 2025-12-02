Cerrar X
Nuevo León

Pide Asociación de Alcaldes no politizar seguridad

La Asociación de Alcaldes de Nuevo León exigió al gobierno y al Congreso no usar la seguridad como herramienta política en el debate del Paquete Fiscal 2026

  • 02
  • Diciembre
    2025

La Asociación de Alcaldes de Nuevo León exigió al Gobierno del Estado y al Congreso no politizar la seguridad pública ni utilizarla como herramienta de presión en la discusión del Paquete Fiscal 2026.

Bajo la consigna de que "la seguridad no debe politizarse", el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, publicó el comunicado de la asociación en sus redes sociales.

En el escrito, la asociación aclaró que las mesas de coordinación en la materia tienen un enfoque estrictamente operativo y técnico, y no presupuestal.

"La seguridad pública es un deber institucional y nunca debe utilizarse como herramienta de presión o disputa política", se informó en el escrito.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.00.49 PM.jpeg

La postura de los alcaldes surge en respuesta a que el presupuesto de seguridad podría estar siendo utilizado en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los alcaldes señalaron que la Mesa para la Reconstrucción de la Paz no aborda temas presupuestales, ya que en esta no participan los alcaldes ni las áreas financieras de los municipios.

"Las mesas de coordinación tienen un objetivo operativo y técnico: la seguridad. Pretender derivar de esas reuniones una definición presupuestal que corresponde al Poder Legislativo distorsiona su propósito y genera confusión pública", subrayó el comunicado.

La Asociación de Alcaldes de Nuevo León reiteró su compromiso de demostrar, con hechos, que la coordinación entre instancias reduce los índices delictivos. Por ello, exigieron un presupuesto equilibrado que realmente atienda las necesidades de cada municipio.


