Pide Congreso proteger a víctimas en casos de extorsión

El exhorto busca que la Fiscalía aplique criterios de oportunidad con reglas claras, transparencia y protección para las víctimas de extorsión

Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso local, Javier Caballero Gaona, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado a proteger a las víctimas de extorsión, como fue el caso de la “Tía Paty”.

El diputado local del PRI explicó que la propuesta surge ante la preocupación expresada por ciudadanos y víctimas respecto a la posible aplicación de este mecanismo en casos de alto impacto.

Sin embargo, aclaró que el exhorto no busca intervenir en un proceso judicial específico, ni influir en las decisiones de la autoridad o del Poder Judicial.

“Lo que buscamos es fortalecer los criterios de oportunidad para que sean claros, específicos y transparentes, pero sobre todo que garanticen un proceso justo para las víctimas y que, en caso de aplicarse, realmente sirvan para desarticular estructuras criminales de mayor nivel y no generen impunidad”, señaló.

“Estamos dando voz a las víctimas. En este caso se habla de 11 personas afectadas formalmente, pero sabemos que existen muchas más que no denuncian por miedo. Nuestro deber como legisladores es procurar que la impartición de justicia sea imparcial, transparente y siempre con pleno respeto a quienes han sufrido este delito”.

El legislador recordó que, tras las recientes reformas federales, la extorsión fue reclasificada como un delito del ámbito federal y considerado de mayor gravedad, por lo que cualquier modificación legal corresponde al Congreso de la Unión.

Sin embargo, sostuvo que desde el ámbito local es posible impulsar acciones institucionales que brinden mayor certeza en la aplicación de estos mecanismos procesales.

Enfatizó que el espíritu de los criterios de oportunidad es permitir que un infractor de menor responsabilidad aporte información relevante para perseguir delitos o responsables de mayor gravedad, por lo que consideró indispensable que su aplicación en casos de extorsión sea particularmente rigurosa.