Pide bienestar que se queden en su casa; su dinero está seguro

La Secretaría de Bienestar de Nuevo León, exhortó a los adultos mayores que les corresponde cobrar en la semana su pensión, no salir de sus casas si no es necesario, a fin de no exponer su salud ante las bajas temperaturas.

Informaron que el cobro de la pensión se puede realizar en días posteriores, ya que el recurso continuara disponible y puede ser retirado pasada la fecha.

De igual forma, la tarjeta también se puede utilizar para comprar en tiendas de autoservicio y pagar en lugares con terminal bancaria.





