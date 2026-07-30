Pide Heriberto Treviño atención inmediata por apagones en Juárez

El coordinador del PRI, presentó un exhorto a CFE para solicitar la atención inmediata a los apagones y variaciones de voltaje que afectan a los habitantes

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó un exhorto dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar la atención inmediata a los constantes apagones y variaciones de voltaje que afectan a habitantes del municipio de Juárez.

El legislador pidió a la Gerencia de Distribución de la División Golfo Norte fortalecer la respuesta a los reportes relacionados con interrupciones del suministro eléctrico, con el propósito de garantizar un servicio eficiente, confiable y oportuno para las familias.

Treviño Cantú señaló que vecinos de colonias como Terranova, Vistas de San Juan, Mirador de San Antonio, Solaris, Real de San José, Villa Palmanova, Lomas de Anzures y Residencial La Morena, entre otras, han reportado cortes de energía que se prolongan entre 24 y 48 horas, además de variaciones de voltaje que han provocado daños en aparatos eléctricos de viviendas y comercios.

El diputado afirmó que las fallas en el suministro impactan la calidad de vida de la población, al afectar la conservación de alimentos, las actividades laborales y escolares, la seguridad y, en algunos casos, la salud de los habitantes.

Solicita mayor comunicación sobre cortes programados

El coordinador priista reconoció que la CFE realiza trabajos de modernización y ampliación de la red eléctrica en la Subestación Valle del Roble, pero consideró que es necesario mejorar la planeación y la comunicación con la ciudadanía.

En ese sentido, pidió que la empresa atienda con mayor rapidez los reportes por fallas y difunda de manera amplia los cortes programados por mantenimiento o reparaciones, informando con anticipación la duración estimada de las interrupciones y las acciones para restablecer el servicio.

El exhorto fue presentado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para que sea turnado a la Comisión Federal de Electricidad.