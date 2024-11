Pide Miguel Flores madurez política en el proceso del presupuesto

Con el presupuesto a la vuelta de la esquina y el inicio de los juicios políticos contra Samuel en el Congreso del Estado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores pidió madurez política a sus compañeros para no enturbiar el proceso de la entrega del paquete fiscal 2025.

Y al parecer esto se está cumpliendo, pues dentro del pleno y para sorpresa de muchos se le vio platicando muy ameno, no solo con Heriber Treviño, coordinador del PRI, sino también con el del PAN, Carlos de la Fuente, con quien más roces ha tenido desde que inició la legislatura.

“Siempre he estado comprometido al diálogo, no lo voy a dejar de intentar ni un solo momento, está habiendo dialogo, es algo que aplaudo porque va a beneficiar a la ciudadanía, esperamos que siga y se puedan llegar a acuerdos positivos... Pero que eso (los juicios políticos) no obstaculicen lo bueno que estamos haciendo”, dijo Miguel Flores.

Por su parte el diputado Heriberto Treviño del PRI hizo el llamado tanto a sus compañeros para seguir con el dialogo que han construido hasta el momento entre ellos y también con el gobernador.

“Buscamos que este presupuesto sea un presupuesto que abarque todos los rubros que son tan importantes en todos los rubros como movilidad, salud, seguridad y estaremos atentos al llamado.

“Siempre existe la cordialidad, somos compañeros y a pesar de que pudiéramos tener diferentes opiniones pues el saludo es normal y podemos convivir”, dijo Heriberto Treviño.

En este mismo sentido, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien había dicho no le dirigiría la palabra a Miguel Flores hasta que no recibiera una disculpa de su parte, dijo que ya comenzó el dialogo con su compañero por el bien de Nuevo León.

“Estamos trabajando para montar todas las posibilidades para que Nuevo León tenga un presupuesto, yo no quiero que el día de mañana me echen en cara que por el Grupo legislativo del PAN y menos por un servidor no se pudo transitar por el ejecutivo”, dijo Carlos de la Fuente.





