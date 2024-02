Piden a industria de construcción aplicar medidas ante tolvaneras

“La recomendación para que todos los alcaldes de Nuevo León, desde Zaragoza hasta Anáhuac, nos ayuden a que no se queme pastizales, que no se quemen restos agrícolas, que no se queme basura en la sierra, porque tanto hoy, pero, sobre todo, mañana sábado y el domingo, van a haber condiciones propicias para incendios forestales o en lotes baldíos”