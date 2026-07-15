Piden diputados locales reclasificar la Carretera Nacional

El Congreso del Estado impulsa un exhorto para reclasificar la Carretera Nacional en Santiago tras el accidente que dejó cuatro muertos

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Javier Caballero, consideró que la Carretera Nacional debe ser tratada como una vialidad conurbada y no como una vía de alta velocidad, luego del accidente ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Santiago, que dejó cuatro personas sin vida.

El legislador señaló que la carretera ha cambiado debido al crecimiento urbano de la zona y adelantó que buscararán exhortar a las autoridades federales para revisar su clasificación.

“Hoy la Carretera Nacional se sigue manejando como una vía de alta velocidad y creo que cada vez se asemeja más a una avenida conectada con la zona metropolitana. Tendremos que hacer los exhortos correspondientes a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que sea considerada una vialidad conurbada”, explicó.

Caballero recordó que conoce la problemática desde su etapa como alcalde de Santiago y afirmó que existe una falta de vigilancia por parte de las autoridades federales.

“Es un tema que conozco muy bien. Me tocó ser alcalde del municipio de Santiago hace seis años y la Nacional es una carretera federal, pero carece de vigilancia suficiente".

“El municipio de Santiago ha tenido que asumir la responsabilidad en algunos tramos donde se brinda custodia municipal; sin embargo, no toda la carretera cuenta con esa cobertura. Además, tengo mucho tiempo sin ver presencia federal regulando las velocidades en esta vía”, agregó.

Un accidente vial registrado la noche del viernes 10 de julio sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 259, en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y una lesionada, informó Protección Civil del Estado.

En el lugar se atendió un choque en el que participaron dos vehículos particulares.

Como resultado del impacto, cuatro personas perdieron la vida y una mujer identificada como Ángela Lizeth González Munguía resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras investigaciones señalan que un automóvil Toyota Camry circulaba a exceso de velocidad. Una de las líneas de investigación apunta a que sus ocupantes presuntamente participaban en arrancones.

Al llegar a una curva, el conductor perdió el control, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios, donde chocó de frente contra una camioneta Audi.

El automóvil terminó prácticamente partido en dos y sus ocupantes salieron proyectados sobre el pavimento.

Las víctimas fueron identificadas como Mauricio, quien presuntamente conducía el vehículo; Ana Luisa, Kelly Escobedo y Patricia Arizpe, estas últimas de 20 años de edad.

La circulación permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores periciales y el retiro de las unidades involucradas. La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.