Nuevo León

Piden acelerar regularización de asentamientos en Nuevo León

El Instituto de la Vivienda exhortó a municipios a agilizar la regularización de asentamientos irregulares para dar certeza jurídica y frenar nuevas ocupaciones

  • 17
  • Diciembre
    2025

El Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL) exhortó a los municipios del estado a acelerar los procesos de regularización de asentamientos humanos, al tratarse de zonas con alta vulnerabilidad económica y elevados niveles de conflictividad social.

Además, llamó a reforzar las acciones preventivas para evitar nuevas ocupaciones irregulares, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias y promover un desarrollo urbano ordenado.

Diagnóstico estatal

Durante su participación en Nuevo León Informa, el director general del IVNL, Eugenio Montiel Amoroso, informó que actualmente se tienen identificados 425 asentamientos humanos irregulares en la entidad.

Explicó que esta situación es consecuencia de la falta de planeación urbana, la limitada oferta de vivienda formal y la ausencia de medidas preventivas oportunas.

Atlas de asentamientos irregulares

Montiel Amoroso destacó la elaboración del Atlas de los Asentamientos Irregulares, el cual permitirá a futuras administraciones contar con un diagnóstico claro para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

“Los procesos de regularización son altamente complejos y pueden implicar hasta 63 trámites administrativos y al menos 13 normas jurídicas, por lo que es fundamental que los municipios no retrasen su aprobación”, subrayó.

El titular del IVNL señaló que, a través del Programa Interinstitucional de Regularización de Asentamientos Humanos (PIRAH), se han firmado 39 convenios de colaboración con 34 municipios, fortaleciendo los diagnósticos técnicos, jurídicos y sociales.

Meta de la administración

Finalmente, informó que se estima concluir la presente administración con la regularización de 92 asentamientos, lo que beneficiará a más de 10 mil familias, sentando un precedente frente a gobiernos anteriores.

Reiteró que estos procesos deben realizarse con legalidad, responsabilidad y coordinación institucional, para garantizar la certeza patrimonial y el desarrollo ordenado de Nuevo León.


