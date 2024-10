Piden en Acapulco apoyo a regios para prevenir el dengue

A casi un año del desastre que ocasionó el paso del huracán Otis en Guerrero, hay regiones que siguen sin poder levantarse y ahora están contrarreloj ante la amenaza del dengue, por lo que solicitan apoyo a otros estados para obtener medicina preventiva.



Siendo una región endémica del mosquito transmisor las condiciones de contagio no son favorables para la población de guerrero, ya que al menos la zona conocida como Diamante se encuentra devastada y con inundaciones que ayudan a la proliferación de este mosquito.



Un análisis realizado por El Horizonte reflejó que Guerrero se encuentra en la segunda posición en cifras de contagio de dengue y además ha tenido un incremento de 385% en relación con los casos del año pasado.



Ya que subió de 1,108 casos registrados en 2023 a 5,375 que van este año; es decir casi 5 veces más contagios, ante esto el doctor, Héctor García Castillo pidió el apoyo del sector privado y otras entidades para evitar la proliferación del mosquito transmisor.





Su objetivo es conseguir el apoyo necesario, ya que tras el paso devastador de Otis Guerrero no se ha podido recuperar y es consiente que los insumos con los que hoy cuentan no son suficientes para evitar muertes a causa de esta enfermedad.



“Esta situación se puede evitar con medicina preventiva, hay que evitar que la larva del mosco prolifere, el mosco pasa de larva a mosco en 10 días, entonces tenemos que evitar que esa larva pase a mosco echándole cal a los escombros de la basura, con Abate un químico que es larvicida”



“Yo en el área medica lo que quiero es que no se me mueran niños y lo primero que tenemos que hacer ahorita es medicina preventiva, necesitamos Piracal, esa ya la donó una fábrica, ya la conseguí, necesitamos Abate son cinco toneladas y necesitamos Microdín para que la gente desinfecté el agua porque no tienen agua potable a pesar de que están inundados no tienen agua potable”, comentó García Castillo.



A través de un documento oficial García Castillo, solicitó el apoyo de empresas o gobiernos estatales para obtener un total de 10,000 unidades del desinfectante conocido como Microdín o plata coloidal al 0.36% y cinco toneladas del insecticida Abate.



Lo que ayudaría a liquidar las larvas del mosquito del dengue y desinfectar el agua, dando un apoyo mayor a las familias guerrerenses que no cuentan con agua potable para su consumo diario.

Comentarios