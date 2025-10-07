Cerrar X
Nuevo León

Piden reponer votación de mesas sobre reforma electoral

Carlos de la Fuente pidió volver a votar la creación de mesas de trabajo sobre la reforma electoral, tras declararse falta de quórum en el Congreso

  • 07
  • Octubre
    2025

Luego de que ayer se declarara que no se alcanzó el quórum para que se votaran las mesas de trabajo sobre la reforma electoral, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente pidió que lo suban de nuevo para que se vote adecuadamente. 

El pasado lunes la diputada Berenice Martínez de Morena pidió que se hicieran mesas de trabajo, sin embargo, aunque no se verificó el quórum antes de hacer la votación y se lograron los 22 votos necesarios, dijeron que no había quórum legal para aprobarse. 

“En base a lo que me dijo el Oficial Mayor no se puede contemplar el acuerdo porque no había 22 diputados presentes, hay que recordar que el acuerdo para las sesiones en línea, pues debe de haber 22 diputados presentes. 

“Yo esperaría que con base a esa explicación los diputados de Morena vuelvan a subir el tema para que tenga al menos 22 votos en el pleno y el resto en línea”, dijo Carlos de la Fuente Coordinador del PAN. 

Las mesas de trabajo son para revisar a fondo las propuestas sobre la reforma electoral para garantizar la paridad en las elecciones del 2027, ahora que el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rectificó que tenían hasta junio del 2026 para resolver en ese aspecto. 

Lo que algunas propuestas buscan es que se postulen solo mujeres a la gubernatura y en 16 alcaldías en donde nunca ha gobernado una mujer y por otra parte otros aseguran que es mejor postergar esas acciones para el 20230 y 2033 ya que a estas alturas los partidos no tienen los perfiles suficientes para acatar dichas condiciones.


