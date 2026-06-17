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Nuevo León

Piden rescate de caballo abandonado en Cerro de la Campana

De acuerdo con los vecinos, en varias ocasiones se ha visto que el caballo se atraviesa al paso de los vehículos, lo que representa un peligro para todos

  • 17
  • Junio
    2026

Habitantes de la colonia Cerro de la Campana en el municipio de Monterrey solicitaron la intervención de las autoridades para rescatar a un caballo que desde hace varios días deambula por distintas calles del sector, por lo que presumen ha sido abandonado.

De acuerdo con los vecinos, en varias ocasiones se ha visto que el caballo se atraviesa al paso de los vehículos, lo que representa un peligro tanto para el animal como para los conductores y peatones.

Expresaron su preocupación por el estado de salud del ejemplar, ya que reportan que lo han visto alimentándose de desperdicios, además de ser víctima de agresiones de personas.

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Tras enterarse que Miguel Flores, secretario de Gobierno de Nuevo León, ha realizado rescates de caballos abandonados y maltratados para llevarlos a un santuario para recibir atención médica veterinaria, los vecinos esperan que le hagan llegar la denuncia para que intervenga.

Solicitaron que se atienda el caso a la brevedad para que el equino no esté expuesto a maltrato y evitar un accidente que ponga en riesgo la integridad de los vecinos de la zona.


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