Persiste peligro en El Atorón; piden reductores de velocidad

Vecinos y automovilistas insisten en que hacen falta reductores y señalamientos a la altura del kilómetro 92 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey

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El tramo conocido como El Atorón, en el kilómetro 92 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos de Tamaulipas.

Debe su nombre a un negocio ubicado a orilla de carretera que atrae a conductores y que, por años, provocó que automovilistas se incorporaran hacia el otro extremo sin señalamientos ni reductores adecuados, generando choques frontales y por alcance e incluso, pérdida de vidas humanas.

Vecinos y automovilistas insisten en que hacen falta reductores de velocidad y señalamientos mucho antes de llegar a este tramo para advertir la presencia del negocio y la constante maniobra de cruce que realizan los vehículos. La falta de prevención ya ha costado vidas.

El 21 de octubre de 2025 ocurrió uno de los accidentes más graves: un choque frontal entre una camioneta Nissan Frontier con placas de Nuevo León y una Mazda SUV color guinda dejó cinco personas fallecidas y cuatro lesionadas de gravedad en el kilómetro 92, municipio de Güémez. Entre las víctimas había presuntamente menores de edad.

No es un caso aislado. El 27 de diciembre de 2025, un autobús de pasajeros de la línea Futura que iba de Nuevo Laredo a Poza Rica se impactó contra un tráiler detenido en el mismo kilómetro 92, en la zona conocida como El Atorón.

El saldo fue de dos personas muertas y 35 lesionadas. Las unidades de emergencia tardaron en rescatar a los pasajeros atrapados entre los restos.

Antes de la colocación de vallas metálicas que ahora impiden que los conductores crucen hacia el otro extremo para llegar al negocio, los accidentes eran frecuentes por esa maniobra.

Conductores intentaban incorporarse de manera directa desde los carriles contrarios, lo que derivaba en impactos frontales y carambolas.

Aunque las barreras han reducido ese tipo de siniestros, el exceso de velocidad y la ausencia de advertencias previas mantienen al kilómetro 92 como una trampa mortal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó que, en un mes, su personal atendió 88 accidentes carreteros, con 68 lesionados y 17 fallecidos, e insistió en respetar límites de velocidad y evitar distracciones al volante.

Mientras tanto, El Atorón sigue cobrando facturas a quienes transitan la vía Tampico-Monterrey.