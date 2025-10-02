Podría Víctor Hugo 'N' estar en un mes ante la justicia: abogado

En un mes Víctor Hugo “N”, socio fundador de Grupo Peak, pudiera estar ante la justicia de Nuevo León por el delito de fraude de hasta 800 millones de pesos contra decenas de inversionistas en San Pedro.

Víctor Hugo "N" fue detenido en España el pasado lunes 29 de septiembre por autoridades de aquel país, abriendo la posibilidad de un juicio acelerado en México.

En entrevista con El Horizonte, Clemente Jiménez, representante legal de al menos 69 inversionistas afectados, explicó que la llegada de Víctor Hugo “N” podría darse en cuestión de semanas si este opta por un proceso expedito.

El litigante señaló que Víctor Hugo "N" cuenta con dos vías para enfrentar a la justicia mexicana: proceso de extradición o renuncia al proceso en España.

“Son dos vías, es un proceso de extradición que tendrá que iniciar para que él pueda someterse a la justicia de México o bien él puede renunciar a ese procedimiento en España, es un procedimiento legal en España, y decir que voluntariamente se va a someter a la justicia en México y eso implicaría a que España lo va a sacar del país, expulsarlo y lo va a someter a la justicia en México”, explicó Jiménez.

En el segundo escenario, las autoridades españolas lo expulsarían y someterían a la justicia mexicana de inmediato.

“Si renuncia al derecho del procedimiento de las audiencias en España, etcétera y defensa en España, yo creo que en menos de en 15 días, un mes ya está aquí en México, sometido a la justicia del de Nuevo León”, aseguró Jiménez.

LLEGARÍA AL CERESO DE APODACA

Una vez que Víctor Hugo "N" sea entregado a las autoridades mexicanas, sería internado en el Cereso de Apodaca como medida cautelar.

Posteriormente, se llevaría a cabo una audiencia inicial de formulación de imputación, donde se le notificarán formalmente todos los cargos en su contra.

“Lo internan en el Cereso de Apodaca y se va a celebrar una audiencia inicial de formulación de imputación en esa audiencia inicial de formulación de imputación, como él ya está detenido y está sometido a la justicia en México, se le va a imputar de todos los cargos que él tiene actualmente en su contra”, puntualizó el abogado.

SE DESCONOCE PARADERO DEL SEGUNDO SOCIO

Respecto al paradero del segundo socio de Grupo Peak, identificado como Arturo “N”, Clemente Jiménez indicó que, si bien se desconoce su ubicación actual, la Fiscalía de Nuevo León, en coordinación con la Interpol y autoridades de otros países, está trabajando para localizarlo.

Jiménez prefirió no revelar detalles sobre la posible ubicación del segundo socio, citando el sigilo de la investigación para no entorpecer los operativos en curso.





