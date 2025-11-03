Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Nuevo León

Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida

El presunto feminicida de Yaneli Pardo fue localizado sin vida al interior de una habitación del hotel Plaza de Oro, en el centro de Monterrey

  • 03
  • Noviembre
    2025

El hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, ocurrido en la colonia Cumbres Mediterráneo, fue localizado sin vida la noche de este lunes al interior de una habitación del hotel Plaza de Oro, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto, identificado como Alejandro Garza Treviño, de 40 años de edad, se habría quitado la vida utilizando un objeto punzocortante, con el cual se autolesionó hasta desangrarse dentro del cuarto del hotel ubicado en los cruces de Hidalgo y Juan Aldama.

El hallazgo se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando personal del establecimiento reportó la presencia de una persona inconsciente en una de las habitaciones. Agentes ministeriales acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso del hombre, quien fue identificado posteriormente como el presunto agresor de Yaneli.

Garza era buscado tras difundirse un video que mostraba los últimos momentos con vida de la mujer, quien fue asesinada por la mañana en calles de la colonia Cumbres Mediterráneo. En las imágenes se observa cómo Yaneli, de 38 años, desciende de su camioneta Toyota negra frente a una residencia en la calle Ibiza y sostiene una discusión con un hombre, su presunto socio económico.

Minutos después, el agresor la empuja, la derriba al suelo y aborda la camioneta para emprender la huida. Segundos más tarde, el cuerpo de Yaneli sale proyectado del vehículo y queda tendido en un barranco, mientras el responsable escapa.

Según testimonios recabados, tras cometer el crimen el hombre acudió a su centro de trabajo en en el municpio de San Pedro, donde laboraba como ejecutivo bancario. Se reportó que permaneció en su oficina con aparente normalidad, hasta que avisó que saldría a comprar café, sin regresar más.

Horas después, tras difundirse el video del homicidio, familiares y compañeros del área bancaria comenzaron a sospechar de su paradero. La búsqueda culminó la noche del lunes, cuando fue hallado sin vida en el hotel del centro de la ciudad.

Autoridades ministeriales acordonaron el lugar y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, confirmando que se trataba del principal sospechoso del asesinato de Yaneli Pardo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

feminicidios_ed6273c92a
Suprema Corte revierte reducción de pena a feminicida
EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T150305_780_99f008ec0f
Nicaragua libera 1,200 presos comunes; suman 7,400 en 2025
b6e2851d_5aa3_4595_a4eb_e08f5632f979_62b07812c8
Muere joven embarazada tras acudir a clínica en Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

G47b_L5i_Xg_A_Ayg_Kr_037a9d799e
Diputados rinden homenaje al alcalde asesinado de Uruapan
rwgvd_30b18013cd
Sheinbaum camina al Centro para reunión con universidades
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T132505_289_09ff9a7029
Cristiano Ronaldo confirma que su retiro llegará 'pronto'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×