Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida

El hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de Yaneli Pardo, ocurrido en la colonia Cumbres Mediterráneo, fue localizado sin vida la noche de este lunes al interior de una habitación del hotel Plaza de Oro, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto, identificado como Alejandro Garza Treviño, de 40 años de edad, se habría quitado la vida utilizando un objeto punzocortante, con el cual se autolesionó hasta desangrarse dentro del cuarto del hotel ubicado en los cruces de Hidalgo y Juan Aldama.

El hallazgo se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando personal del establecimiento reportó la presencia de una persona inconsciente en una de las habitaciones. Agentes ministeriales acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso del hombre, quien fue identificado posteriormente como el presunto agresor de Yaneli.

Garza era buscado tras difundirse un video que mostraba los últimos momentos con vida de la mujer, quien fue asesinada por la mañana en calles de la colonia Cumbres Mediterráneo. En las imágenes se observa cómo Yaneli, de 38 años, desciende de su camioneta Toyota negra frente a una residencia en la calle Ibiza y sostiene una discusión con un hombre, su presunto socio económico.

Minutos después, el agresor la empuja, la derriba al suelo y aborda la camioneta para emprender la huida. Segundos más tarde, el cuerpo de Yaneli sale proyectado del vehículo y queda tendido en un barranco, mientras el responsable escapa.

Según testimonios recabados, tras cometer el crimen el hombre acudió a su centro de trabajo en en el municpio de San Pedro, donde laboraba como ejecutivo bancario. Se reportó que permaneció en su oficina con aparente normalidad, hasta que avisó que saldría a comprar café, sin regresar más.

Horas después, tras difundirse el video del homicidio, familiares y compañeros del área bancaria comenzaron a sospechar de su paradero. La búsqueda culminó la noche del lunes, cuando fue hallado sin vida en el hotel del centro de la ciudad.

Autoridades ministeriales acordonaron el lugar y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, confirmando que se trataba del principal sospechoso del asesinato de Yaneli Pardo.

