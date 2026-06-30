Detienen a presunto ladrón tras robo frustrado en Matamoros

La Guardia Estatal capturó a un hombre que intentó robar dos scooters de una tienda departamental en la Zona Centro de Matamoros

Elementos de la Guardia Estatal lograron la detención de un presunto ladrón en una tienda departamental ubicada en la Zona Centro de Matamoros, luego de que intentara sustraer dos scooters durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con la información recabada, la alarma del establecimiento se activó al momento del intento de robo, lo que permitió una rápida movilización de los elementos de seguridad, quienes arribaron al lugar en cuestión de minutos y lograron capturar al sospechoso.

Este hecho ocurre en medio de una creciente preocupación entre la ciudadanía, ya que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en robos y asaltos en la ciudad, afectando tanto a tiendas de conveniencia como a negocios departamentales.

Comerciantes y trabajadores han manifestado su inquietud ante esta situación, señalando que constantemente deben mantenerse alerta para evitar ser víctimas de la delincuencia, la cual continúa siendo un problema vigente en Matamoros.

En esta ocasión, la oportuna intervención de la Guardia Estatal permitió evitar que se concretara el robo, así como la detención del presunto responsable, sin que se reportaran mayores incidentes.