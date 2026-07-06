La meteoróloga Dulce Cruz Torres, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que normalmente las temperaturas oscilan entre los 38 y 40 grados

Inicio / Nuevo León / Prevén canícula más extrema y con menos lluvia en NL

La canícula, período que suele iniciar a mediados de julio y que llega hasta fines de agosto, hará que durante cerca de 40 días Nuevo León viva un verano con calor más intenso, con temperaturas superiores a los promedios históricos, y con menos lluvias.

Por ende, este verano podría ser uno de los más calurosos por la canícula, cuyo inicio y duración varían cada año, pero que en este 2026 se prevé inicie entre el 12 y el 15 de julio.

La meteoróloga Dulce Cruz Torres, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que normalmente las temperaturas de julio y agosto oscilan entre los 38 y 40 grados, pero ahora podríamos rebasar los valores máximos extremos registrados en canículas anteriores, que ha sido para un mes de julio, de 42.7 grados; y para un mes de agosto, de 41.8 grados.

"En esta canícula, podríamos llegar a ese valor extremo histórico, posiblemente superarlo, sin embargo, no quiere decir que todos los días estén esos valores extremos presentes, es algo normal que en este período de canícula tengamos temperaturas entre 38 y 40 grados", consideró. "Actualmente tenemos el fenómeno de El Niño y ese fenómeno hace que la canícula sea un poquito más intensa", aclaró.

También se esperan menos lluvias durante el periodo

Sí se esperan lluvias, pero serán entre 40 y 60 por ciento por debajo de los niveles históricos para esos meses.

"Al ser una canícula que va a tener una intensidad un poco más fuerte, va a ser un poco más severa que la del año pasado, además de que, de acuerdo a nuestros análisis, las precipitaciones van a tener una deficiencia bastante marcada... entre un 40-60 por ciento por debajo para estos meses", expresó.

Especialista emite recomendaciones para prevenir afectaciones

La especialista dio recomendaciones:

1.- Cuide el agua. Recuerde que las presas pierden volumen por evaporación.

2.- Proteja a niños, adultos mayores y mascotas.

3.- No se exponga de modo prolongado al sol, principalmente de 10:00 AM a 4:00 PM, y manténgase hidratados en sitios frescos y ventilados.

4.- Vista ropa de algodón y de color claro. Use protector solar, gorra y lentes.