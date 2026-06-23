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Alertan por calor y viento en juego Sudáfrica-Corea en Nuevo León
Autoridades prevén altas temperaturas y ráfagas fuertes este miércoles en Monterrey, durante el partido del Mundial y eventos masivos
Por Olivia Martínez | 23 Junio 2026
Para este miércoles 24, día en que se celebrará en tierras regias el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre Sudáfrica y Corea, se prevén ráfagas de viento moderadas a fuertes.
Esto será durante las primeras horas de la tarde, y hay que recordar que el partido es a las 19 horas, pero los asistentes al Estadio Monterrey y al Fan Fest comienzan a llegar desde horas antes.
Protección Civil del Estado de Nuevo León pronostica ambiente de cálido a caluroso con sensación bochornoso, cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia.
Se pronostica que habrá ráfagas de viento moderadas a fuertes durante las primeras horas de la tarde.
Mientras en la metrópoli las temperaturas máximas serán de 34 a 36 grados, los fuertes vientos pueden ser de 40 a 55 km/h.
Por eso, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos,dio una serie de recomendaciones.
Entre ellas para quienes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA van a ir a un evento masivo, como al Estadio Monterrey o el Fan Fest en el Parque Fundidora.
Las recomendaciones son:
- Mantente Hidratado a base de agua y electrolitos
- Identifica rutas de evacuación y puntos de reunión
- Ubica unidades de auxilio y cuerpos de emergencia
- Brinda mayor atención a los menores y adultos mayores
- Reporta cualquier emergencia al 9-1-1
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Nuevo León, se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.