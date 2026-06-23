Autoridades prevén altas temperaturas y ráfagas fuertes este miércoles en Monterrey, durante el partido del Mundial y eventos masivos

Inicio / Nuevo León / Alertan por calor y viento en juego Sudáfrica-Corea en Nuevo León

Para este miércoles 24, día en que se celebrará en tierras regias el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre Sudáfrica y Corea, se prevén ráfagas de viento moderadas a fuertes.

Esto será durante las primeras horas de la tarde, y hay que recordar que el partido es a las 19 horas, pero los asistentes al Estadio Monterrey y al Fan Fest comienzan a llegar desde horas antes.

Protección Civil del Estado de Nuevo León pronostica ambiente de cálido a caluroso con sensación bochornoso, cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia.

Se pronostica que habrá ráfagas de viento moderadas a fuertes durante las primeras horas de la tarde.

Mientras en la metrópoli las temperaturas máximas serán de 34 a 36 grados, los fuertes vientos pueden ser de 40 a 55 km/h.

Por eso, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos,dio una serie de recomendaciones.

Entre ellas para quienes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA van a ir a un evento masivo, como al Estadio Monterrey o el Fan Fest en el Parque Fundidora.

Las recomendaciones son:

Mantente Hidratado a base de agua y electrolitos

Identifica rutas de evacuación y puntos de reunión

⁠Ubica unidades de auxilio y cuerpos de emergencia

Brinda mayor atención a los menores y adultos mayores

Reporta cualquier emergencia al 9-1-1

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Nuevo León, se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.