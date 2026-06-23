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Alertan por calor y viento en juego Sudáfrica-Corea en Nuevo León

Autoridades prevén altas temperaturas y ráfagas fuertes este miércoles en Monterrey, durante el partido del Mundial y eventos masivos

Por Olivia Martínez | 23 Junio 2026

Para este miércoles 24, día en que se celebrará en tierras regias  el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre Sudáfrica y Corea, se prevén ráfagas de viento moderadas a fuertes.

Esto será  durante las primeras horas de la tarde, y hay que recordar que el  partido es a las 19 horas, pero los asistentes al Estadio Monterrey y al Fan Fest comienzan a llegar desde horas antes.

Protección Civil del Estado  de  Nuevo León pronostica ambiente de cálido a caluroso con sensación bochornoso, cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia.

Se  pronostica que habrá  ráfagas de viento moderadas a fuertes durante las primeras horas de la tarde.

Mientras en la metrópoli las temperaturas máximas serán de  34 a 36 grados,   los fuertes vientos pueden ser de  40 a 55 km/h.

Por eso, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos,dio una serie de  recomendaciones.

Entre ellas  para quienes con motivo de la Copa Mundial de la  FIFA  van a ir a un  evento masivo, como al  Estadio Monterrey o el Fan Fest en el Parque Fundidora.

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Las recomendaciones son:

  • Mantente Hidratado a base de agua y electrolitos
  • Identifica rutas de evacuación y puntos de reunión
  • ⁠Ubica unidades de auxilio y cuerpos de emergencia
  • Brinda mayor atención a los menores y adultos mayores
  • Reporta cualquier emergencia al 9-1-1

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Nuevo León, se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

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