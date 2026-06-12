Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Este temporal será provocado por la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte, el cual interactuará con una zona de baja presión
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Junio
2026
El noreste de México se prepara para un cambio drástico en las condiciones climatológicas. A partir de la noche de este domingo 14 de junio, se pronostica un incremento significativo en el potencial de lluvias debido a la interacción de dos fenómenos meteorológicos, informaron autoridades e instituciones de monitoreo ambiental.
De acuerdo con los modelos de pronóstico, este temporal será provocado por la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte del territorio nacional, el cual interactuará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Pronóstico de acumulados por día
La combinación de ambos sistemas generará precipitaciones importantes a inicios de la próxima semana, afectando principalmente a los estados de Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Los acumulados estimados son:
Lunes 15 de junio: Se prevén lluvias con valores acumulados de 50 a 75 mm.
Martes 16 de junio: Se espera la jornada más intensa, con precipitaciones que podrían alcanzar de 75 a 150 mm.
Aviso a la población: Las autoridades de Protección Civil exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones ante posibles inundaciones repentinas, encharcamientos y ráfagas de viento, así como evitar cruzar zonas de riesgo o corrientes de agua.
Se prevé que el monitoreo de la zona de baja presión en el Golfo de México continúe de forma permanente en las próximas horas para evaluar si evoluciona a un sistema de mayor orga
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