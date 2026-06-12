Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL

El noreste de México se prepara para un cambio drástico en las condiciones climatológicas. A partir de la noche de este domingo 14 de junio, se pronostica un incremento significativo en el potencial de lluvias debido a la interacción de dos fenómenos meteorológicos, informaron autoridades e instituciones de monitoreo ambiental.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, este temporal será provocado por la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte del territorio nacional, el cual interactuará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico de acumulados por día

La combinación de ambos sistemas generará precipitaciones importantes a inicios de la próxima semana, afectando principalmente a los estados de Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Los acumulados estimados son:

Lunes 15 de junio: Se prevén lluvias con valores acumulados de 50 a 75 mm .

Martes 16 de junio: Se espera la jornada más intensa, con precipitaciones que podrían alcanzar de 75 a 150 mm.