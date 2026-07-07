Las regiones Sur y Montañosa tienen hasta 70% de probabilidad de lluvia, seguidas por la Norte con 60% y la zona metropolitana con 40%

Inicio / Nuevo León / Prevén chubascos y tormentas eléctricas para este martes

Se esperan chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica en diversas regiones de Nuevo León durante este martes, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones favorecerán principalmente a las regiones Norte, Citrícola, Montañosa y Sur del estado, mientras que para la zona metropolitana de Monterrey existe una probabilidad del 40 por ciento de lluvia.

El pronóstico indica un 60 por ciento de probabilidad de precipitaciones para la región Norte, 40 por ciento para la Citrícola, 30 por ciento para la región Oriente y hasta un 70 por ciento para las regiones Sur y Montañosa.

Los municipios con mayor posibilidad de registrar lluvias son Bustamante, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Doctor González, General Terán, Montemorelos, García, Escobedo, la zona serrana de Santa Catarina, la sierra de Santiago, Galeana, Zaragoza y Aramberri.

Ante estas condiciones, Protección Civil de Nuevo León recomendó a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y zonas inundadas, conducir con precaución y reportar cualquier emergencia al 911.