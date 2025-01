'PRI y PAN podrían recortar proyectos de Samuel': Navarro

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, dijo que el Gabinete estatal ya analiza cuáles proyectos del gobernador Samuel García no podrán hacerse realidad, por culpa del PRI y el PAN.

El funcionario consideró que es una pena que por los compromisos de ambos partidos políticos, el Congreso Local no haya aprobado el Presupuesto 2025, ni la deuda, y tenga que entrar la reconducción presupuestal del 2023.



Informó que este fin de semana arrancaron los talleres de análisis donde los secretarios del gabinete estatal comenzaron a analizar el tema.

"Se está trabajando en ese análisis, lo óptimo es que el Congreso hubiera llegado a un acuerdo, hubiera aprobado el presupuesto y la deuda, pero desgraciadamente los compromisos de partido de ellos, del PRI y del PAN, les impidió llevar a la mesa legislativa el acuerdo", explicó.



No hay fecha para concluir el análisis, pero se avanza.

"Cada quien está haciendo su chamba ahorita. Nos volveremos a reunir y ya el gobernador decidirá la información de todas las secretarías y ahí se dará a conocer a ustedes los proyectos que vamos a mantener", afirmó.

"Habrá qué analizar cuáles son los que se tiene que darle prioridad, y hay mejores beneficios de unos y otros, más importantes, pero todos eran en beneficio de la comunidad de Nuevo León", declaró.

Aseguró que el mandatario estatal tiene disposición al diálogo.

"La postura es de invitación, el gobernador lo dijo muchas veces: que estaba con la mano extendida para iniciar el diálogo, hubo intentos de acuerdos, desgraciadamente si no hay voluntad y hay una cerrazón, no podemos hacer nada, ojalá que pudiéramos obtener un presupuesto suficiente para terminar todas las obras; si no, el gobierno del Estado, a través de talleres que hemos estado convocados por el gobernador, hemos estado muy atentos a buscar las mejores soluciones para la situación de este presupuesto de la reconducción y de todos los proyectos que tiene el gobernador", expresó.

¿Con el presupuesto vigente si no alcanza, depurarían la lista de proyectos?, se le preguntó,

"Se va a hacer un análisis, pero qué pena que por el PRI y el PAN no se puedan hacer todos los proyectos que tenía ya este gobierno preparados y en algunos casos hasta avanzados, no sólo proyectos de ingeniería, sino proyectos un poquito más profundos, ya avanzados, y que desgraciadamente PRI y PAN está echando abajo", sostuvo.

"Habrá que analizar a cuáles son los que se tienen que darle prioridad", expuso.



En el tema de la partida financiera que los alcaldes reclaman, Navarro Velasco alegó que si no se les entregó es porque los ediles no justificaron debidamente los proyectos a ejecutar.

Advirtió que, en cambio, el gobierno estatal sí acreditó los proyectos técnicos para el Metro.

"(El Metro) no era proyecto a ciegas, ni a tontas, ni a locas", afirmó.

Comentarios