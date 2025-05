Tragedia en San Diego: tres muertos tras el vuelco de un barco

Un pequeño barco, posiblemente una panga de 12 pies, volcó este lunes en condiciones de fuerte oleaje frente a la costa de San Diego, California, cerca de Torrey Pines State Beach.

Según reportes, tres personas murieron, cuatro resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, y nueve personas seguían desaparecidas.

SAN DIEGO (AP) — Three people were killed, four were injured and nine others are missing after a small boat overturned early Monday in the ocean off San Diego, sheriff’s officials said. pic.twitter.com/82lAMwrYpy