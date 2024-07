Prohíbe Santa Catarina acceso de materiales a La Huasteca

Ahora que todo el municipio de Santa Catarina está sin agua por el rompimiento de la tubería, provocado a su vez por el arrastre de material de construcciones ilegales en el Parque La Huasteca, el alcalde Jesús Nava advirtió que ya prohibió el acceso de materiales a la zona; y sentenció que no se permitirá la ciclopista.

''Entendamos que la tubería no la rompió el agua, ni la rompió el lodo, ni la rompió las piedras, la rompió la mezcla de todo el concreto, la varilla y el acero de construcciones totalmente ilegales durante décadas que se construyeron al interior de La Huasteca''.

''La Conanp es la primera responsable, yo ahorita estoy en la entrada, Seguridad Pública, Protección Civil, pero esto va a durar dos, tres semanas mientras que esté este tema, quien tiene que estar permanentemente es la Conanp, así que pedirle al gobierno del Estado, a Semarnat, que hagamos un bloque en común y a La Huasteca hay que defenderla'', aseveró.

Este martes, el edil se entrevistó con el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Sadot Edgardo Ortiz Hernández, a quien le pidió ayuda.

''Que se ponga al interior del parque y no permita la entrada de material de construcción, fíjate, ahorita tenemos ahí una patrulla de Santa Catarina y una patrulla de Jaguares, de Protección Civil, y hay gente queriendo ir a entrar con materiales para reconstruir la barda de su quinta o para reconstruir la rampa de acceso a su quinta''.

''No señores, Santa Catarina no va a permitir el acceso de material de construcción a La Huasteca, entendamos de una vez por todas:

La Huasteca es un río, no es una ciclopista, no es una vía; discúlpenme los ciclistas, sé que hicieron mucha presión el año pasado para cuestión de ciclopista; hoy con esta catástrofe no se va a hacer una ciclopista'', aseveró.

El alcalde exigió poner un alto de una vez por todas.

''La prohibición de las construcciones al interior de parque'', reiteró.

