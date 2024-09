Promete Mauricio tapar 700 baches de San Pedro en 100 días

Los próximos funcionarios de San Pedro aseguraron que taparán todos los baches del municipio, que son unos 700, en los primeros 100 días de la nueva administración encabezada por Mauricio Fernández.

Así lo señaló el futuro City Manager de San Pedro, Luis Susarrey luego de recorrer el pasado miércoles las calles del municipio más rico de Latinoamérica e identificar cerca de 700 baches en diferentes áreas de los siete millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica, con los que cuenta la ciudad.

El recorrido se realizó luego de que El Horizonte reportara la existencia de ese número de daños a las vialidades sampetrinas, derivado de cifras obtenidas por el CIC de Monterrey.

Susarrey, junto a El Horizonte y Miguel Ávila, próximo secretario de Servicios Públicos, partieron de la zona de Los Tubos en las inmediaciones de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos, y continuó hacia vialidades como El Roble, Lázaro Cárdenas y Calzada del Valle, adentrándose en zonas como la Colonia del Valle.

Luego de señalar que esta problemática en las calles de San Pedro no se había visto en años anteriores, el próximo City Manager, también indicó que es evidente que hay hoyos en la carpeta que requieren de una intervención mayor, pero eso no significa que no se vaya a reparar a la brevedad.

“Aquellos que el municipio pueda por cuenta con nuestra unidad, con nuestro personal, con nuestra maquinaria, con nuestro equipo técnico poder resolver, lo vamos a hacer desde el primer día de gobierno".

“El plan, el proyecto, la meta es que en los primeros días queden todos los baches tapados y dejar pendiente solamente aquellos que requieren un recarpeteo en profundidad o una obra mayor”, señaló Luis Susarrey.

Pues las condiciones deplorables con las que se encuentra actualmente las calles y avenidas de San Pedro es un hecho sin precedente, pues a pesar de aún existir la Unidad de Pavimentación que fue implementada por Mauricio Fernández, esta no ha realizado su trabajo de mantenimiento, en los últimos meses.

Al grado de que, faltando tan solo 15 días para el cambio de administración sampetrina, los funcionarios del equipo de Miguel Treviño solo heredaran este evidente problema al gabinete de Mauricio Fernández.

Por su parte, Miguel Ávila, reiteró el compromiso de tapar los baches en los primeros cien días de la nueva administración y añadió que la Unidad de Pavimentación cuenta con lo necesario para cumplir este objetivo.

“La Unidad de Pavimentación se creó en el 2015, precisamente en el gobierno de 2015 de Mauricio Fernández, en la administración 2015 – 2018.

“Tiene la capacidad suficiente, para que cualquier bache se atienda en menos de 72 horas, tiene presupuesto, tiene personal, personal capacitado”, recalcó Ávila.

Ante esta situación, la administración entrante prevé que para el 8 de enero los daños de la carpeta asfáltica que no requieran el trabajo de la secretaría de Obras Públicas estén completamente reparados.

