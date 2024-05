Promete Vivianne eliminar Vía Libre de Alfonso Reyes

Al asegurar que fue una obra mal ejecutada y en la que no se escuchó la opinión de los sampetrinos, Vivianne Clariond prometió retirar la polémica ciclopista Vía Libre en caso de ganar la alcaldía.

La candidata independiente aseguró que, en lugar de la obra, la avenida Alfonso Reyes será sometida a un proceso de intervención.

“Mi propuesta para esta avenida es quitar la ciclopista confinada, sincronizar los semáforos, tener buenas banquetas porque hay unos pedazos que dan pena, tener más árboles, y hacer que sea una avenida bella, segura, y que te puedas mover con agilidad”, dijo.

A través de un video, Clariond retomó la crítica contra el proyecto que alguna vez defendió, pues opinó que Vía Libre no funcionó alternativa de movilidad.

“Esta ciclovía no conecta nada con nada, por eso no es la mejor opción”, declaró, “esta ciclovía, de todos los proyectos que se hicieron en la administración independiente, no estuvo bien ejecutada”.

La aspirante a la alcaldía matizó al decir que no porque el proyecto no haya funcionado debe regresar a gobernar un partido político al municipio.

“San Pedro ya cambió y puede seguir mejorando, podemos corregir las cosas que no funcionaron sin dar un salto al pasado”, aseguró.

Apenas el fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó la consulta pública, que se votaría en las próximas elecciones, para decidir el destino de la Vía Libre.

La autoridad argumentó que debió existir un acercamiento entre los promoventes del ejercicio y el municipio antes de llevar el retiro de la obra a consulta.

