Prometen Mariana y candidatos a diputados donar sueldo a Capullos

Como primera promesa de campaña, tanto Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey, como los 26 candidatos emecistas a diputaciones, aseguraron que en caso de ganar donarán su sueldo al DIF Capullos.

Durante su arranque de actos proselitistas, los contendientes por el Congreso presentaron un cheque simbólico a favor de los menores que alberga el órgano.

"Si ganamos vamos a donar nuestro salario a las niñas y niños más necesitados de Monterrey, con una aportación mensual al DIF Capullos, la institución más noble de nuestro gran estado. Con el nuevo Congreso naranja que hoy estamos, los impuestos de la gente ya no serán usados en lujos ni en gastos innecesarios de unos cuantos que no trabajan", dijo Norma Benítez, aspirante a diputada por el distrito 17.

"El día de hoy este compromiso va más allá de un cheque o de un monto que podríamos poner, el día de hoy el compromiso con la niñez nos empapa a todas y a todos los que estamos aquí", dijo por su parte Mariana Rodríguez, "yo me uno a esta iniciativa, y yo también voy a donar mi sueldo al ser alcaldesa de Monterrey".

El alcance de la propuesta, aseguraron los aspirantes al Congreso, incluye otros beneficios propios de su cargo más allá del salario.

"No va a haber más viajes, no va a haber más bonos ofensivos, no va a haber más vales de gasolina, lujos, carros. Durante muchos años los diputados de la vieja política han estado cobrando por estorbar, por frenar el avance hacia lo nuevo, y han utilizado sus puestos públicos para robar, han impedido que llegue lo nuevo a sus municipios que ellos representan", dijo Glen Villarreal, aspirante al distrito 10.

