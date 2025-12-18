Prometen apertura de carriles en Miguel Alemán para enero de 2026

Tras el anuncio de que la caseta en la Autopista al Aeropuerto volverá a cobrar a inicios de 2026, el Gobierno de Nuevo León prometió que para entonces ya se habrán liberado carriles de la avenida Miguel Alemán ahora obstruidos por las obras del Metro.

La Secretaría de Movilidad, sin embargo, no precisó la cantidad o los tramos que volverán a la normalidad.

“La caseta va a estar abierta hasta el mes de enero, y cuando se cierre va a haber más carriles liberados en la avenida Miguel Alemán. “Creemos que para marzo tendremos mucho más vialidad libre, sin afectaciones”, prometió Hernán Villarreal, titular de la dependencia.

En tanto, advirtió, la Metrópoli en las fiestas decembrinas padecerá el caos vehicular típico de la temporada, conjuntado con las obstrucciones viales.

“Obviamente que hay actividad diferenciada en estas fechas navideñas, pensamos que se compensa un poquito con la baja de la actividad escolar, pero la problemática del tráfico es muy fuerte en el Área Metropolitana y va a continuar. “Va a haber problemas viales como ya está habiendo, y lo que vamos a hacer es avanzar lo más posible en los trabajos para tener prácticamente liberada la vialidad para febrero”, dijo.

En ese sentido, agregó, para cumplir la promesa de entrega en el primer trimestre del próximo año buscarán retener la mayor cantidad de mano de obra durante las festividades.

“Vamos a seguir con los trabajos este fin de año a toda marcha, lo que se pueda avanzar, pero sabemos que es época vacacional. “Vamos a intentar retener a todos los empleados que se puedan, a los obreros, porque también se complica que trabajen todo el tiempo, pero vamos a hacer lo posible por que estén la mayoría de los trabajadores”, finalizó.

